Danone: Mittelfristiges Kursziel bei 61,71 EUR

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Danone aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial von +9,07% auf.

• Danones gestrige Kursentwicklung betrug +0,96%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Danone liegt bei 61,71 EUR

• Der Guru-Rating-Wert beträgt nun 3,69 nach zuvor ebenfalls 3,69

Am gestrigen Handelstag konnte Danone eine positive Entwicklung in Höhe von +0.96% erzielen. Damit hat sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf insgesamt +2.48% erhöht. Die Stimmung am Markt scheint momentan recht optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Danone liegt bei 61,71 EUR laut den Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten, bietet dies Investoren ein Potenzial von+9,07%. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Ansicht...