Danone: Kursziel von 61,71 EUR liegt vor

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie von Danone hat in der vergangenen Woche eine einwöchige Handelsphase mit einem Ergebnis von -0,67% hinter sich gebracht. Gestern erzielte sie am Finanzmarkt jedoch einen Anstieg um +0,54%, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Aktuell liegen die durchschnittlichen Kursziele der Bankanalysten bei 61,71 EUR und zeigen damit nach oben. Sollten die Analysten Recht behalten, hätte die Aktie ein Potenzial für Investoren in Höhe von +9,80%. Momentan empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 bewerten sie als “Kauf”. Insgesamt neun Experten geben das Rating “halten” ab. Eine Verkaufsempfehlung haben nur noch fünf Analysten ausgesprochen.

Das Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 3,69 Punkte nachdem es zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.