Danone: Kursziel von 58,14 EUR zeigt Aufwärtspotenzial

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Danone derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 58,14 EUR und liegt damit um +7,27% über dem aktuellen Kurs.

• Danone: Tageskursanstieg am 11.09.2023 um +1,18%

• Mittelfristiges Kursziel bei 58,14 EUR

• Guru-Rating stabil bei 3,58

Am gestrigen Handelstag stieg der Aktienkurs von Danone um +1,18%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Plus von insgesamt +2,67%. Der Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während acht Experten die Aktie als “starkes Kaufsignal” bezeichnen und weitere dreizehn sie zum “Kauf” empfehlen, bewerten acht andere sie neutral mit einem “Halten”-Rating. Sechs Analysten raten sogar zum Verkauf und einer plädiert dafür zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...