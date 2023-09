Danone: Kursziel von 58,14 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie des französischen Nahrungsmittelkonzerns Danone wurde in letzter Zeit nach Meinung einiger Analysten nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel befindet sich um +9,66% über dem derzeitigen Stand.

• Am 22. September verzeichnete Danones Aktie einen Rückgang von -1,01%

• Das gegenwärtige Kursziel für das Unternehmen beträgt 58,14 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,58

Am gestrigen Handelstag erlitt die Danone-Aktien am Finanzmarkt eine Wertminderung von -1,01%, was zu einer negativen Entwicklung während der letzten fünf Handelstage führte – insgesamt ein Verlust von -1,47%. Die Stimmung auf dem Markt scheint somit im Moment relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten diese negative Entwicklung vorhergesehen haben könnten ist das allgemeine Gefühl klar definiert: Das aktuelle Kursziel für die...