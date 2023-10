Danone: Ein Kursziel von 58,14 EUR ist möglich - eine Chance auf +13,31%

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Danones Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen minimal an Wert verloren und am gestrigen Tag sogar um -1,16% abgenommen. Die Marktstimmung bleibt relativ neutral.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Danone-Aktie liegt bei 58,14 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +13,31%, wenn die Prognosen der Bankanalysten eintreffen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen zum aktuellen Trend.

Von insgesamt 35 Analysten bewerten 21 die Danone-Aktie positiv oder sehr positiv (Kauf oder starker Kauf). Weitere acht Experten empfehlen ein Halten und lediglich fünf raten zum Verkauf. Das Guru-Rating belässt seine Einschätzung auf dem bisherigen Niveau von 3,63.

Eine Investition in Danones Aktien könnte eine vielversprechende Option für Anleger sein – dies sollte jedoch individuell geprüft werden.

• Am 06.10.2023 sinkt der...