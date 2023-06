Danone: Kursziel bei 61,71 EUR – Potenzial von +11,59%

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie des französischen Lebensmittelherstellers Danone wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,71 EUR und bietet somit ein Potential von rund +11,59% für Investoren.

Am 16.06.2023 konnte die Danone-Aktie eine positive Entwicklung von +1,17% verzeichnen und überzeugte somit in den vergangenen fünf Handelstagen mit einer Steigerung um insgesamt +2,77%. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten hat Danone ein Kurspotential von rund +11,59%, sollten sie Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 35 befragten Analysten empfehlen derzeit etwa zwei Drittel (21) die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest noch für...