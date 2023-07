Danone: Kursziel bei 61,71 EUR - Analysten überschlagen sich vor Begeisterung

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie von Danone konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,41% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage weisen eine Entwicklung von +0,25% auf, was die aktuelle neutrale Stimmung des Marktes widerspiegelt.

Allerdings scheinen Bankanalysten mehr Potenzial in der Aktie zu sehen und sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 61,71 EUR liegt – ein Anstieg um +9,36%.

Dieser Optimismus wird durch die hohe Zahl an Kauf-Empfehlungen untermauert. Von insgesamt 35 Analysten sind derzeit 21 optimistisch eingestellt (8 mit “starkem Kauf” und 13 mit “Kauf”), während nur noch 5 Experten einen Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating wurde ebenfalls angehoben und beträgt nunmehr stabile 3,69 nach vormals gleichem Wert.

Insbesondere für Investoren zeigt sich hier eine vielversprechende Gelegenheit für...