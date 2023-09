Danone: Kurspotenzial von +7,27% - Analystenbewertungen

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie von Danone hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag um +1,18% zugelegt. Die derzeitige Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Danone liegt bei 58,14 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +7,27%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 36 Analysten raten 21 zum Kauf (inklusive acht starkem Kauf), acht halten die Aktie und sechs empfehlen einen Verkauf. Nur ein Experte meint sogar, dass Danone sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58.

Quelle: Finanzen.net