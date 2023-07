Danone: Kurspotenzial von +10,93% auf 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Aktuell scheint die Danone-Aktie nach Ansicht der Analysten am Markt unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 61,71 EUR und eröffnet Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +10,93%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt eine leichte Steigerung um +0,22%, was innerhalb der vergangenen Woche zu einem Anstieg von insgesamt +1,00% führte.

Derzeit sind acht Analysten davon überzeugt, dass die Danone-Aktie als starker Kauf bewertet werden sollte. Dreizehn weitere Experten sehen sie immerhin noch optimistisch als “Kauf”, während neun weitere sich für “halten” entscheiden. Nur fünf Analysten raten aktuell zum Verkauf. Insgesamt beträgt das positive Guru-Rating nun 3,69 nach 3,69 ALT.