Danone: Analysten sehen Potenzial von 10,74%

Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns Danone hat gestern an der Börse um +0,17% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang von -2,92%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Laut Analyse haben die Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel für Danone von 58,14 EUR festgelegt – eine Steigerung von +10,74% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Das Guru-Rating liegt bei 3,58 und ist somit unverändert geblieben. Von insgesamt 36 Analysten bewerten acht die Aktie als stark kaufenswert und weitere 13 als Kaufempfehlung. Acht Experten empfehlen Halten und sechs raten zum Verkauf. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Anleger Danone sofort verkaufen...