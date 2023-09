Danone: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,53%

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Am 08.09.2023 verzeichnete die Danone-Aktie einen Anstieg um +0,66%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +0,37% erzielt werden. Der Finanzmarkt zeigt sich daher momentan relativ neutral.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel der Danone-Aktie bei 58,14 EUR liegt – eine mittelfristige Prognose mit einem Potenzial von +8,53%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends am Markt.

Von insgesamt 36 Analysteneinschätzungen empfehlen acht Experten den Kauf der Aktie und weitere dreizehn setzen das Rating “Kauf”. Acht weitere Fachleute positionieren sich mit “halten” als weitgehend neutral und sechs sehen sie als Verkauf an; ein Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Doch trotz aller Uneinigkeit bleibt die Mehrheit