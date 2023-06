Danone: Analysten sehen Kurspotenzial von 14,40% - Kursziel bei 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Am Finanzmarkt hat Danone gestern einen Anstieg um 0,19% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch insgesamt einen Rückgang um 1,35%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung hinweisen könnte.

Das mittelfristige Kursziel für Danone beträgt laut Bankanalysten aktuell 61,71 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet das Unternehmen Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +14,40%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Von den insgesamt 35 analysierenden Experten empfehlen acht die Aktie als starken Kauf und weitere dreizehn mit einem eher optimistischen “Kauf”-Rating. Neun halten das Papier neutral (“halten”), während nur fünf sagen würden: Verkaufen!

Das Guru-Rating liegt nun bei solidem Niveau von 3,69 nach einer unveränderten Bewertung zuvor...