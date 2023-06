Danone: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,94% - Kursziel bei 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie von Danone hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen an der Börse um +2,21% erhöht und gestern sogar um weitere 0,40%. Die Marktlage scheint aktuell relativ optimistisch zu sein. Doch was sagen die Experten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für Danone liegt bei 61,71 EUR. Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein Potenzial von +11,94% bietet. Von insgesamt 35 Analytikern empfehlen 8 einen starken Kauf und weitere 13 eine Kaufempfehlung.

Es gibt auch neutrale Einschätzungen und einige Empfehlungen zum Verkauf. Dennoch überwiegt mit einer positiven Bewertung von rund +60,00% das Optimismus-Potential.

Zuletzt lag das “Guru-Rating” für Danone unverändert auf einem Wert von 3,69 Punkten.