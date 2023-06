Danone: Analysten sehen 10% Kurspotenzial auf 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Am gestrigen Tag verzeichnete Danone am Finanzmarkt ein Plus von +1,28%. Doch die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine negative Bilanz von -2,16%, was auf eine derzeitige pessimistische Marktstimmung schließen lässt. Trotzdem sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Danone bei 61,71 EUR liegt. Damit hätte die Aktie ein Potenzial von +10,08%.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf und dreizehn weitere halten die Aktie für einen “Kauf”. Neun Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”, während fünf Analys-ten zum Verkauf raten....