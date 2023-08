Danone: Aktueller Kurs bei 48,08 EUR – Potenzial von +16,51%

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Der gestrige Handelstag brachte für Danone eine negative Entwicklung von -0,13%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -3,13%, was am Markt pessimistische Stimmung aufkommen lässt. Trotz des Rückgangs sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,97 EUR und eröffnet Investoren ein Potenzial von +16,51%. Während einige Experten an diesem Ziel festhalten, teilen nicht alle diese Einschätzung. So empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 vergeben das Rating “Kauf”. Neun Experten empfehlen “Halten”, während fünf Analysten zur Vorsicht mahnen.

Die positive Einschätzung wird durch einen Trend-Indikator untermauert: Das Guru-Rating beträgt nunmehr 3,69 nach zuvor ebenfalls 3,69.