Danone: Aktuell nicht richtig bewertet - wahres Kursziel bei 58,14 EUR

Die Danone-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,14 EUR und bietet damit ein beachtliches Potential von +13,31%.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Danone-Aktie einen Rückgang um -1,16%, was in Summe eine negative Performance von -0,50% während der vergangenen Handelswoche bedeutet. Trotz des aktuellen negativen Trends sind sich die Experten jedoch im Durchschnitt einig: Die Aktie hat Potenzial.

Insgesamt 8 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 13 sprechen eine Kaufempfehlung aus. Eine neutrale Bewertung geben acht Experten ab und fünf raten zum Verkauf. Lediglich ein Experte ist sogar davon überzeugt, dass Anleger die Danone-Aktien sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,63 unverändert positiv. Insgesamt zeigt...