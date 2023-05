Danone: Aktie unterbewertet - Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Danone-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,71 EUR, was einem Kurspotenzial von +4,43% entspricht.

• Am 12.05.2023 mit +0,12% gehandelt

• Mittelfristiges Kursziel: 61,71 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

Am gestrigen Handelstag legte die Danone-Aktie um +0,12% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +1,04%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Von insgesamt 35 Analysten empfehlen aktuell 21 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere neun Experten halten sie zumindest für haltenswert und nur fünf raten zum Verkauf. Somit sind ca. +60 % der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

