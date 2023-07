Danone: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Danones Aktienkurs verzeichnete am 07.07.2023 einen Rückgang um -0,50%. In der vergangenen Woche betrug der Verlust sogar -2,02%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Jedoch liegt das mittelfristige Kursziel von Danone laut durchschnittlicher Bankanalystenmeinung aktuell bei 61,71 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde sich ein Potenzial von +11,67% ergeben.

Von insgesamt 35 Analysten halten 21 die Aktie für kaufenswert oder stark kaufenswert (Guru-Rating jetzt bei 3,69). Demnach sind über +60% der Experten optimistisch gestimmt.