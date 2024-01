Danone Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Danone beträgt das aktuelle KGV 18. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Dies zeigt, dass Danone aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Dies führt zu einem "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Danone in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Danone-Aktie ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt, was auf einen positiven Trend hinweist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Danone aus fundamentalen und anlegerbezogenen Gesichtspunkten insgesamt gut abschneidet, während die technische Analyse gemischte Signale liefert.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Danone-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Danone jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Danone-Analyse.

Danone: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...