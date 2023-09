Danone: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 58,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Aktie von Danone wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 58,14 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +7,27%.

• Danone-Kurs gestern um +1,18%

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 3,58

• Anteil optimistischer Analysten bei +58,33%

Am vergangenen Handelstag legte die Danone-Aktie um +1,18% zu. Insgesamt verzeichnete sie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,67%. Die Stimmung am Markt ist demnach momentan relativ optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 58,14 EUR. Acht Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien und weitere 13 sehen die Aktie als kaufenswert an. Acht Experten haben sich neutral positioniert und sechs weitere raten zum Verkauf der Wertpapiere. Nur ein Experte rät sogar...