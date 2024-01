Danone Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Der französische Lebensmittelkonzern Danone zeigt sich nach fundamentalen Kriterien weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,59, ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Danone eine Rendite von 19,58 Prozent erzielt, was über 20 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Danone verzeichnet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Danone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,29 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 60,51 EUR liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Danone-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein positives Rating.

