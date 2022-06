Danone-Aktie: Versorgungsengpass in den USA!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration hat in ihrem Update zur Verfügbarkeit von Säuglingsnahrung in den Vereinigten Staaten mitgeteilt, dass der französische Lebensmittelkonzern Danone SA rund 750.000 Dosen allgemeiner Säuglingsnahrung in das Land schicken wird, um den anhaltenden Versorgungsengpass zu decken. Dies entspricht etwa 1,3 Millionen Pfund oder fast 19 Millionen 8-Unzen-Flaschen mit Säuglingsnahrung in voller Größe. Danone wird im Juli… Hier weiterlesen