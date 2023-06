Danone Aktie: Kursziel liegt bei 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die Danone-Aktie wurde von Analysten als nicht ausreichend bewertet befunden. Das aktuelle Kursziel liegt bei 61,71 EUR mit einem potenziellen Wachstum von +11,59%.

• Am 16.06.2023 stieg der Wert der Danone-Aktien um +1,17%.

• Guru-Rating jetzt auf dem Niveau von 3,69.

Gestern erzielte Danone am Finanzmarkt ein Plus von +1,17%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen einen Anstieg von insgesamt +2,77% verzeichnen. Die Marktbedingungen scheinen also momentan recht positiv zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie wird laut Bankanalysten auf 61,71 EUR prognostiziert. Wenn sich diese Vorhersage bewahrheitet,könnten Investoren eine Rendite von bis zu+11,59% erwarten.Doch trotz des Aufwärtstrends sind nicht alle Analys-ten davon überzeugt.

Insgesamt empfehlen acht Experten den Kauf der...