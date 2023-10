Danone Aktie im Aufschwung: Prognosen deuten auf +8,39% Gewinn und Umsatzsteigerung hin

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

In den letzten Wochen ist der Kurs der Danone Aktie um +3,01% gestiegen. Die Charttechnik deutet auch auf eine kurzfristige Unterstützung hin. Analysten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 59,40 EUR stehen könnte, was einem Gewinn von +8,39% entspricht.

Die Aktionäre warten gespannt auf die Quartalsbilanz für das 4. Quartal des Danone Unternehmens mit Sitz in Paris, Frankreich. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +202,97% auf 18,39 Mrd. EUR steigen wird und der Gewinn um +6,06% auf 510,15 Mio. EUR erhöht werden wird.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv. Der Umsatz soll um +202,97% steigen und der Gewinn um +6,06%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 4,93 EUR liegen.

Die Aktionäre sind optimistisch und reagieren bereits darauf: In den...