Danny und Sandra Berardinucci: Mit dem Netzwerk von PackSynergy® zur europaweiten Lieferfähigkeit

Bad Säckingen (ots) -Mittelständische Verpackungshersteller sehen sich zunehmend mit verschiedenen Formen von Druck konfrontiert: Sowohl im Wachstum als auch bei ihren Preisen oder Innovationen stehen sie vor großen Herausforderungen. Das wissen auch Danny und Sandra Berardinucci von der Adrians GmbH, die ihren Kunden individuell zugeschnittene Verpackungslösungen anbieten. Mit ihrem Unternehmen sind sie dem Netzwerk von PackSynergy® beigetreten, einem Verbund von Systemlieferanten und Herstellern der Verpackungsbranche. Was es mit ihrer Zusammenarbeit auf sich hat, erfahren Sie hier.Der Onlinehandel wächst vor allem in den letzten Jahren stetig weiter - und damit steigt auch die Nachfrage nach qualitativen Verpackungslösungen, die möglichst wenig Müll produzieren und gleichzeitig die Ware vor Schäden schützen. Doch durch den steigenden Bedarf erhöht sich auch der Konkurrenzdruck. Die Märkte in der Verpackungsbranche werden härter - besonders familiengeführte Unternehmen leiden vermehrt unter diesem Druck, denn damit gehen auch viele notwendige Veränderungen einher. Dadurch ist es essenziell, die eigene Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der zunehmenden Dynamik zu steigern, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. "Wir sehen immer wieder, dass der erhöhte Druck zu einer verschlechterten Produktqualität führt - damit riskieren Verpackungsunternehmen aber nicht nur einen Imageschaden, sondern auch defekte Ware und damit erhöhte Kosten", so Danny und Sandra Berardinucci, Geschäftsführer der Adrians GmbH, die für ihre Kunden aus Industrie und Handwerk individuelle Verpackungslösungen entwickeln. "Wir sind ein Familienunternehmen mit Konzernstrukturen, das seit mehr als 50 Jahren besteht. An die gegenwärtigen Veränderungen haben wir uns angepasst, indem wir ökologisch sinnvoll handeln und wirtschaften. Dem Konkurrenzdruck schauen wir motiviert entgegen, denn wir haben uns der PackSynergy® Kooperation als Partnerstandort angeschlossen, um unseren Kunden weitere Vorteile und Nutzen zu bieten.""Dank unserer Mitgliedschaft im PackSynergy®-Netzwerk profitieren wir von der Kollaboration mit europaweiten Kollegen der Branche. Durch ehrliche Kommunikation und einen aktiven Austausch verhelfen wir uns gegenseitig zu unternehmerischem Erfolg", fahren Danny und Sandra Berardinucci fort. Das Netzwerk der PackSynergy® AG ist mit derzeit 21 Mitgliedern der größte Verbund von mittelständischen, inhabergeführten Systemlieferanten und Herstellern für Verpackungsmaterial, Verpackungsmaschinen und Prozesslösungen. Durch das Netzwerk werden Mitgliedsunternehmen, ausgewählte Gruppenlieferanten und Kunden verbunden, um durch aktive Zusammenarbeit von einem gemeinsamen Wissenspool zu profitieren. Die Lager ihrer Partner sind europaweit vertreten, wodurch internationale Kunden und Lieferanten über PackSynergy® grenzübergreifend Zugang zu den Standorten und Märkten des Kontinents erhalten. Partner wie die Adrians GmbH profitieren somit von einer Lieferfähigkeit in ganz Europa.Die Adrians GmbH: Ein wertvoller Partner der PackSynergy® AGDanny Berardinucci, heutiger Geschäftsführer der Adrians GmbH, sammelte selbst Erfahrungen in der Verpackungsbranche, bevor er das Unternehmen übernahm. Ihr Standort in Bad Säckingen am Hochrhein bringt ihnen eine regionale Nähe zur Schweiz und durch das interne Verzollen ist die Lieferung in das Nachbarland schnell umgesetzt. Mit einem eigenen Fuhrpark und vertrauenswürdigen Fahrern profitieren Kunden der Adrians GmbH von den kurzen Wegen innerhalb des Unternehmens, die zu flexiblen und zuverlässigen Lieferungen bis an ihren Arbeitsplatz oder in ihre Kleinlagerregale führen. Mit der Partnerschaft zu PackSynergy® setzt die Adrians GmbH auf neue Wege, sich mit ihren Branchenkollegen zu vernetzen und ihr Wissen zu teilen. "Von Beginn an haben wir Veränderungen in der Branche als neue Herausforderung gesehen, nicht als unüberwindbare Hürde. Die Verpackungsbranche ist oftmals traditionell gehalten und dadurch veraltet, aber neue Wege einzuschlagen, bringt uns weiter", so Danny Berardinucci.PackSynergy® setzt auf vertrauenswürdige Partner wie die Adrians GmbH. "Unsere Lieferfähigkeit ist sehr hoch, da unser Lager in Bad Säckingen um weitere 1.500 zu den bestehenden 2.000 Palettenstellplätzen erweitert wurde", sagt Sandra Berardinucci. Außerdem setzt das Unternehmen auf neue Wege, die sich an derzeitige Werte anpassen. "Nachhaltigkeit ist für uns enorm wichtig geworden: Sowohl in unserer eigenen Lagerhalle, als auch bei unseren Verpackungen setzen wir auf Recyclingfähigkeit und Materialreduzierung - wobei unsere Qualität natürlich nicht verloren geht", so Danny Berardinucci weiter. Mit ihrer zukunftsgerichteten Einstellung geht die Zusammenarbeit der Adrians GmbH mit PackSynergy® Hand in Hand, denn der Verband priorisiert die Erhaltung von Glaubwürdigkeit bei gleichzeitiger Adaption durch Veränderungen. "Wir gleichen uns in vielen unserer Werte: Authentizität und Integrität sowie Professionalität und Erfahrung sind uns gleichermaßen wichtig. Aus diesem Grund profitieren wir gegenseitig von unserer Zusammenarbeit", erklärt Sandra Berardinucci.Die Werte und Methoden der PackSynergy® AGPackSynergy® versteht sich nicht nur als bloße Einkaufsgruppe, sondern als Netzwerk und aktive Organisation zum gemeinsamen Austausch zwischen ihren Mitgliedern. Die Basis für die Verbindung der Mitglieder besteht aus ihren drei Säulen der Zusammenarbeit: Die Etablierung einer starken gemeinsamen Marke, tagtäglich gelebter Austausch bei der Innovation von Produkten und Prozessen und die konsequente Zusammenarbeit im Einkauf.Durch das Teilen von Erfahrungen entsteht für alle Beteiligten ein Mehrwert, denn ihre Gemeinschaft verfolgt keinen reinen Selbstzweck. Das PackSynergy®-Netzwerk setzt seinen Fokus auf die Zukunftssicherung der Mitglieder und sichert Absatzmärkte für die Gruppenlieferanten. Ihre Mitglieder nutzen das Netzwerk neben dem Einkauf auch für einen Informationsaustausch und für gemeinsame Marken- und Kommunikationsinitiativen. Das stetig angestrebte Ziel von PackSynergy® ist eine europäische Führungsposition innerhalb ihres Marktes. Durch Partner wie die Adrians GmbH entsteht ein Netzwerk aus regionalen Lieferanten und Herstellern, die sich europaweite Vorteile sichern. "Teamwork statt Konkurrenzdenken verhilft uns allen zu wachsenden Erfolgen", so Danny und Sandra Berardinucci abschließend.Suchen Sie eine sichere, kostengünstige und nachhaltige Verpackung für Ihr Produkt? Dann melden Sie sich jetzt bei Danny und Sandra Berardinucci (https://www.adrians.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Adrians GmbHVertreten durch: Danny BerardinucciE-Mail: info@adrians.deWebseite: https://www.adrians.de/Original-Content von: Adrians GmbH, übermittelt durch news aktuell