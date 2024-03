Danimer Scientific Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überverkaufte Titel hin, während ein niedriger RSI auf überkaufte Titel hindeutet. Für Danimer Scientific liegt der RSI7 aktuell bei 36,84 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Danimer Scientific-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt eine negative Bewertung, während der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Danimer Scientific wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Danimer Scientific in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine negative Bewertung auf dieser Stufe.