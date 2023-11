Danimer Scientific Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Danimer Scientific als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte von 0 bis 100 zu. Der RSI7 für Danimer Scientific ergibt einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 68,27 zeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um Danimer Scientific können über die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Danimer Scientific in diesem Punkt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Danimer Scientific diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Danimer Scientific derzeit bei 2,42 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,876 USD, was einen Abstand von -63,8 Prozent zur GD200 darstellt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1,58 USD, was einer Differenz von -44,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".