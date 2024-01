Danimer Scientific Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Danimer Scientific diskutiert, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkte. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 65,05 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,7 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Danimer Scientific abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -58,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Danimer Scientific damit sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index, der Kommunikation im Internet und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.