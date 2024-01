Danimer Scientific Aktie: Was war das denn?

Der Beitrag zur Einschätzung einer Aktie basiert auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Danimer Scientific zeigt die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Danimer Scientific-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,25 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,92 USD weicht somit um -59,11 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,19 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,69 Prozent) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Danimer Scientific-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Danimer Scientific in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Danimer Scientific-Aktie hat einen Wert von 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,71) führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einschätzung für Danimer Scientific.