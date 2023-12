Danimer Scientific Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen rund um die Danimer Scientific-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, und auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Danimer Scientific-Aktie jedoch eine schlechte Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen deutlichen Unterschied zum letzten Schlusskurs.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Danimer Scientific-Aktie, wobei vor allem die charttechnische Analyse auf Schwächen hinweist.