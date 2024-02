Danimer Scientific Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Danimer Scientific zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,88 USD liegt, während der Aktienkurs bei 1,03 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -45,21 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,89 USD, was einer positiven Distanz von +15,73 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über Danimer Scientific, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Danimer Scientific derzeit mit einem Wert von 26,34 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Danimer Scientific ist insgesamt positiv. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".