Danimer Scientific Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Danimer Scientific in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einstufung für die Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,2 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 60,14 Punkten liegt. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als neutral eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass Danimer Scientific derzeit schlecht abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,35 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,23 USD liegt, was einer Abweichung von -47,66 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,4 USD zeigt eine Abweichung von -12,14 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.