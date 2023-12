Danimer Scientific Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Danimer Scientific-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (54,14) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Danimer Scientific basierend auf dem RSI.

Die Kommunikation im Netz über die Danimer Scientific-Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Faktor. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Danimer Scientific.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die positiven Themen rund um den Wert unterstützen diese Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Danimer Scientific derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt sowohl über dem GD200 (2,29 USD) als auch dem GD50 (1,28 USD), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.