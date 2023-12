Danieli & C. Officine Meccaniche Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Danieli":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir haben Danieli & C Officine Meccaniche Spa anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 10,26 Punkten, was bedeutet, dass die Danieli & C Officine Meccaniche Spa-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft ist (Wert: 26,17), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Danieli & C Officine Meccaniche Spa eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Untersuchung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie von Danieli & C Officine Meccaniche Spa haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Danieli & C Officine Meccaniche Spa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Danieli & C Officine Meccaniche Spa-Aktie aufgrund des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage von 24,11 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 29,85 EUR (+23,81 Prozent Unterschied). Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 26,69 EUR eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Danieli & C Officine Meccaniche Spa-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Danieli & C Officine Meccaniche Spa wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Danieli & C Officine Meccaniche Spa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.