Danieli & C. Officine Meccaniche Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Danieli & C Officine Meccaniche Spa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 26 erreicht, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,39, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Danieli & C Officine Meccaniche Spa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Wert von 25,19 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (29,61 EUR) ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".