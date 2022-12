Dani Ziv, CEO von Plasan, geht nach 36 Jahren bei Plasan in den Ruhestand

Kibbutz Sasa, Israel (ots/PRNewswire) -Plasan (http://www.plasan.com/) Sasa Ltd. („Plasan") gab heute bekannt, dassDani Ziv, Gründer, Geschäftsentwickler und CEO, sich nach 36 Jahren von seiner Rolle bei Plasan Sasa zurückzieht.Der Vorstand unter dem Vorsitz von General a. D. Udi Shani, sprach ihm Dank, Wertschätzung, Respekt und Anerkennung für seine Verdienste aus, zu denen Projekte im Wert von hunderten Millionen Dollar gehören, die im Bereich Rüstung und Schutz außergewöhnlich sind.Moshe Elazar, derzeit CEO von Aeronautics, wird Dani ersetzen. Der neue CEO wird in den kommenden Monaten seine Position antreten.Plasan ist ein globales Unternehmen, das im Bereich der Überlebensfähigkeit von Land-, Luft- und Marineplattformen für den Verteidigungsmarkt tätig ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von passiver Rüstungstechnologie und Lösungen für eine breite Palette von Kampffahrzeugen auf Rädern und Ketten spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf fortschrittliche Technologien für Landmanöveroperationen, einschließlich unbemannte Bodenfahrzeuge und Robotiklösungen.Das Unternehmen hat mehr als 400 gepanzerte Fahrzeugkabinen entwickelt und mehr als 35.000 gepanzerte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte und Sicherheitsorganisationen auf der ganzen Welt geliefert. Plasan bietet die gesamte Pallette von Design, Entwicklung, Integration, Tests und Lieferung unter einem Dach.Die Lösungen von Plasan sind in die weltweit modernsten Plattformen integriert, wie M-ATV, JLTV, HAWKEI, LAV 6, PIRANHA 4-5 und REDBACK.In den vergangenen Jahren ist Plasan in den Bereich unbemannte Bodenfahrzeuge und Manövrierrobotik-Lösungen vorgedrungen und hat Innovationen und Fortschritte wie das ultraleichte und geschützte WILDER (https://www.youtube.com/watch?v=UmsxN4zPmpQ)-Fahrzeug hervorgebracht, das das Paradigma durchbricht, dass eine bessere Manövrierbarkeit und Feuerkraft nur auf Kosten des Schutzes zu erreichen ist.Darüber hinaus hat das Unternehmen die einzigartige ATeMM (https://plasan.com/atemm/)-Plattform entwickelt, ein manövrierbares Robotersystem für eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Schlachtfeld der Zukunft.Kontakt:Meirav Ofir, Marcommiravo@plasan.comwww.plasan.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1969549/Dani_Ziv_Plasans_CEO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dani-ziv-ceo-von-plasan-geht-nach-36-jahren-bei-plasan-in-den-ruhestand-301705754.htmlPressekontakt:+972-54-2872368Original-Content von: Plasan SASA, übermittelt durch news aktuell