Danaosration Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Danaos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 69,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 72,02 USD liegt, was einer Abweichung von +3,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 73,35 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Danaos-Aktie im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Danaos in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Danaos-Aktie liegt bei 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (48,95) weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Danaos.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Danaos-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,49 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Marine" von 28 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.