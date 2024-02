Danaosration Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Technische Analyse zeigt, dass die Danaos-Aktie derzeit um 3,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei 12,78 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben die Aktie der Danaos in den letzten zwölf Monaten mit einer guten Bewertung versehen. Es gab 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Gut". Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 80 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 5,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Danaos-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,22) führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Einschätzungen rund um die Danaos-Aktie überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie von Danaos bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.