Danaher Quartalszahlen in Sicht: Analystenprognosen, Aktienkursentwicklung und Anlagechancen

Danach könnte die Aktie weiter steigen und Potenzial für einen Anstieg auf 300 EUR haben. Die Chartanalyse zeigt also, dass es kurzfristig günstige Einstiegsmöglichkeiten geben könnte.

Fazit: Die Quartalszahlen von Danaher werden in 26 Tagen erwartet und die Prognosen deuten auf einen leichten Umsatzrückgang hin. Analysten sind auch pessimistisch in Bezug auf das Wachstum der Aktie im Jahresvergleich. Aktionäre reagieren bereits auf diese Schätzungen und der Kurs hat sich in den letzten 30 Tagen leicht erhöht. Dennoch sehen Experten langfristig ein Potenzial für eine positive Kursentwicklung, daher können Anleger, die jetzt einsteigen möchten, möglicherweise Gewinne erzielen.

