Danaher Quartalsprognose: Umsatzanstieg erwartet trotz Gewinnrückgang - Optimistische Analysen für Aktienkurs

In knapp drei Monaten ist es soweit: Das US-amerikanische Unternehmen Danaher wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Zudem interessiert, wie sich die Danaher Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 162,43 Mrd. EUR ist die Danaher Aktie schon jetzt ein Schwergewicht an der Börse. Nun warten Investoren und Analysten gespannt auf die kommenden Quartalszahlen. Nach aktuellen Analysen prognostizieren Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte Danaher noch einen Umsatz von 7,03 Mrd. EUR verzeichnen. Nun wird mit einem Plus von 0,40 Prozent gerechnet, was einem Umsatz von 6,59 Mrd. EUR entspricht. Beim Gewinn sieht es...