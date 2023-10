Danaher: Aufstieg auf 265,55 EUR?

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Die Danaher-Aktie ist laut Experten unterbewertet und hat ein Kursziel von 265,55 EUR – was einem Plus von +31,30% entspricht. Gestern verlor das Unternehmen am Finanzmarkt allerdings -13,85%, womit es sich in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt -13,55% schlechter entwickelte.

Ob die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten? Aktuell sind sie jedoch der Meinung dass eine Investition in die Aktie lohnenswert sein kann; konkreter gesagt empfehlen 14 Analysten den Kauf dieser Wertpapiere. Weitere sechs Experten raten dazu zwar optimistisch zu bleiben (Rating “Kauf”), aber nicht euphorisch zu werden.