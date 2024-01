Danaher-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Dividendenrendite von Danaher beträgt derzeit 0,5 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. In Bezug auf die technische Analyse erhält Danaher jedoch eine "Gut"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 216,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 232,62 USD liegt, was einer Abweichung von +7,54 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 214,19 USD und einer Abweichung von +8,6 Prozent ein positives Bild. Insgesamt wird Danaher damit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate spiegeln sich in 7 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen wider, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kürzere Betrachtungen ergeben jedoch eine "Neutral" Bewertung aufgrund von 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 293,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 26,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Danaher diskutiert wurde, jedoch in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen im Vordergrund stehen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund sahen. Somit erhält Danaher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

