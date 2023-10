Danaher Aktie sinkt, doch Analysten prognostizieren Gewinn von +30,53%

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Die Danaher Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen deutlichen Kursrückgang von -17,96% verzeichnet. Die Charttechnik deutet darauf hin, dass der Kurstrend weiterhin negativ ist und der gleitende Durchschnitt bei 50 keine Unterstützung bietet.

Analysten sind jedoch optimistischer gestimmt und prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Anstieg des Aktienkurses auf 264,31 EUR, was einem potenziellen Gewinn von +30,53% entspricht. Aktionäre, die jetzt in die Danaher Aktie investieren möchten, könnten also auf Basis dieser Expertenschätzungen mit einem guten Gewinn rechnen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen im vierten Quartal entwickeln wird. Die aktuellen Schätzungen deuten jedoch darauf hin, dass Danaher einen Umsatzsprung von +52,41% auf 12,07 Mrd. EUR verzeichnen könnte und der Gewinn um +37,45% auf 2,90...