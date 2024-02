Danaher Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. In diesem Zusammenhang wird Danaher mit einem KGV von 27,96 bewertet, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 104,37, was einer Differenz von 73 Prozent entspricht. Daher wird die Danaher-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Danaher derzeit einen Wert von 0,5 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche -1 beträgt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmungen in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Danaher eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Analysten bewerten die Aktie von Danaher auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten, die die Aktie bewertet haben, wurden 5 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 280 USD, was einer Erwartung von 13,67 Prozent entspricht. Aufgrund aller Analystenschätzungen wird daher die Aktie von Danaher mit "Gut" bewertet.