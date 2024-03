Danaher Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In einem Monat wird das in Washington, USA, ansässige Unternehmen Danaher seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Danaher Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Erwartungen an die Quartalszahlen

Die Danaher Aktie, die derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,29 Mrd. EUR hat, wird in 30 Tagen die neuen Quartalszahlen bekannt geben. Analysten prognostizieren, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 21,60 Prozent auf 5,17 Mrd. EUR sinken wird, während der Gewinn voraussichtlich um 27,50 Prozent auf 967,26 Mio. EUR zurückgehen soll. Diese Prognosen basieren auf Datenanalysen und markieren einen potenziellen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Reaktion der Aktionäre

Auf Jahressicht erwarten Analysten jedoch ein Umsatzwachstum von 0,70 Prozent und einen Gewinnanstieg von 0,50 Prozent auf 3,10 Mrd. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 7,67 EUR liegen, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Aktuelle Marktentwicklung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Danaher Aktie bereits um 1,40 Prozent verändert, was zeigt, dass Aktionäre bereits auf die bevorstehenden Quartalszahlen reagieren.

Analyse der Experten

Analysten schätzen, dass die Aktie in 12 Monaten bei 239,87 EUR stehen wird, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von 1,73 Prozent bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt einsteigen, könnten gemäß den Expertenprognosen einen Gewinn von 1,73 Prozent auf 12 Monate erwarten.

Charttechnische Analyse

Die Charttechnik deutet kurzfristig auf eine Unterstützung bei Danaher hin, was für Aktionäre wichtige Informationen bereithält.

Mit all diesen Informationen im Hinterkopf werden die Quartalszahlen von Danaher am 23.04.2024 mit großer Spannung erwartet, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Performance des Unternehmens bieten werden.

