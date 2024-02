Danaher Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analysten schätzen die Aktie von Danaher langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Danaher im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 280 USD, was einer Erwartung von 15,93 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 241,53 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben die Analysten daher die Gesamtbewertung "Gut".

Ein bedeutendes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI für Danaher derzeit 63,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Danaher insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Danaher derzeit eine Dividendenrendite von 0,39 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 35,32, was bedeutet, dass die Börse 35,32 Euro für jeden Euro Gewinn von Danaher zahlt. Dies ist 65 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 100. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.