Danaher Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Danaher bei 71,47, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was auf eine neutrale Betrachtung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Danaher insgesamt mit 5 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 280 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,63 Prozent impliziert und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Danaher beträgt 0,39 Prozent, was 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher eine Bewertung von "Schlecht" erhält. Diese Rendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Danaher als unterbewertet, da das KGV von 36,8 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 134,36. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".