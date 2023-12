Danaher Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Danaher beträgt 37,28, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der sich auf 31,45 beläuft, ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Die Dividendenrendite von Danaher beträgt 0,5 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,45) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Danaher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Danaher zeigen gemischte Stimmungen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies sechs Handelssignale, von denen vier positiv und zwei negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Danaher in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Danaher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.