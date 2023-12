Danaher Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten zwei Wochen wurde Danaher von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Diese Beurteilung ergibt sich aus der Auswertung der verschiedensten Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen. Zudem wurden 2 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Danaher langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 8 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Auf kurzfristiger Basis wird dies als "Neutral" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 293,5 USD, was einer Erwartung von 33,56 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Danaher-Aktie mit einem Kurs von 219,75 USD um +5,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt zudem, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Danaher-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.