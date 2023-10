Danaher Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Der Kurs der Aktie Danaher steht am 03.10.2023, 00:54 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 248.1 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Danaher auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Danaher investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,45 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,95 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Danaher-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 10 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Danaher vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 297,25 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 19,81 Prozent erzielen, da sie derzeit 248,1 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Danaher-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 249,96 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (248,1 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -0,74 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (255,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,72 Prozent), somit erhält die Danaher-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Danaher-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

